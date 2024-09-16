Верхний Ларс закрылся из-за ремонта

Пункт пропуска автомобилей Верхний Ларс на границе России и Грузии сегодня вечером приостановил свою работу из-за ремонта, который начался на территории Грузии – когда он заработает вновь, пока не сообщается.

Пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе в Северной Осетии сегодня приостановил свою работу для всех видов автомобилей, сообщает сайт Росгранстроя.

"В связи с проводимыми ремонтными работами на грузинской стороне движение через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс приостановлено на неопределенный срок"

- Росгранстрой

О необходимости дорожного ремонта на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию и Грузию, грузинские дорожные власти сообщали еще в середине сентября.

Напомним, с 18 сентября в график работы пункта пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии властями Грузии были внесены серьезные изменения, фактически закрывавшие трассу с 6 до 9 утра на две недели.

В среду, 2 октября, движение по трассе вновь заработало в круглосуточном режиме.