Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыт во всех направлениях

Военно-грузинская дорога
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
На российско-грузинской границе сегодня открыли движение для всех видов транспорта. Ранее проезд через «Верхний Ларс» был ограничен из-за дорожных работ.

Пункт пропуска и таможенного контроля «Казбеги – Верхний Ларс» возобновил работу в привычном режиме, рассказали в Службе доходов Минфина Грузии.

Переезд через единственный сухопутный пункт между Россией и Грузией был перекрыт с 18 октября. Его закрывали ежедневно с 5 до 8 утра по мск из-за дорожно-восстановительных работ на грузинской стороне около ТПП «Казбеги».

Военно-грузинская дорога, ведущая к Верхнему Ларсу, соединяет столицу Северной Осетии и Тбилиси. Это единственный сухопутный путь, по которому можно попасть с территории России не только в Грузию, но и в Армению.

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