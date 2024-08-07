Верхний Ларс будут закрывать каждый день на три часа

Серьезные изменения будут внесены в график работы пункта пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии, предупредили в Тбилиси. Дорога в Грузию фактически будет закрыта каждый день в течение нескольких часов.

Пункт пропуска и таможенного контроля "Казбеги – Верхний Ларс" – единственный на границе России и Грузии – не будет работать по нескольку часов каждый день в течение двух недель, рассказали в Службе доходов Минфина Грузии.

Изменения графика начнут действовать уже послезавтра, 18 сентября. Они будут продолжаться до среды 2 октября включительно.

"С 06:00 до 09:00 (с 05:00 до 08:00 мск) будет ограничиваться передвижение всех видов автотранспорта через таможенно-пропускной пункт "Казбеги" в направлении обеих стран"

– служба

В эти промежутки времени перемещение товаров и физических лиц через границу будет невозможно.

В ведомстве назвали и причину грядущих перебоев: на Военно-Грузинской дороге необходимо провести ремонт.

В то же время, в службе заверили, что в остальное время суток, то есть в течение 21 часа, пункты пропуска будут работать без ограничений.

Напомним, закрытие движения через Верхний Ларс в ночь с 5 на 6 августа, которое также было осуществлено из-за ремонта с грузинской стороны, вылилось в итоге в пробку из 5 тыс автомобилей.