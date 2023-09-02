Верхний Ларс: что это, где находится и почему он так часто закрыт?

Верхний Ларс – что это?
МАПП Верхний Ларс – международный автомобильный пункт пропуска на границе России и Грузии, он был создан в 1992 году. Составная часть международного транспортного коридора Север-Юг.
На 2023 год это единственный сухопутный пограничный пункт пропуска, через который можно добраться из России в Грузию и далее в Армению.
Рядом находится одноименное село, которое входит в состав городского округа Владикавказ.
Верхний Ларс расположен на высоте 1127 м над уровнем моря.
Пункт пропуска работает круглосуточно, за исключением периодов, когда он закрыт из-за плохой погоды.
Где находится Верхний Ларс?
МАПП Верхний Ларс расположен на российско-грузинской границе, на Военно-Грузинской дороге (трасса E117). Он находится на территории Северной Осетии, неподалеку от реки Терек.
Расстояние от Владикавказа до пункта пропуска Верхний Ларс – 35 км.
От Верхнего Ларса до границы с Грузией, а точнее до грузинского КПП "Дарьяли" – около 3 км.
Погода на Верхнем Ларсе
Климат в месте, где расположен Верхний Ларс, умеренно влажный. Это означает, что в январе средняя температура воздуха – от минус 15 до минус 10 градусов, в июле – от 10 до 20 градусов. Средняя влажность воздуха в июле – 80%.
Главное для тех, кто хочет перебраться через границу, – непредсказуемость погоды. Зимой возможны сильные снегопады, которые становятся причиной лавинной опасности, летом – ливни, которые могут вызвать сход селей, а также опасное повышение уровня воды в Тереке, угрожающее наводнением.
При сложных погодных условиях проезд по Военно-Грузинской дороге и, соответственно, Верхнему Ларсу закрывается.
Сколько стоят на Верхнем Ларсе?
Таможенный пункт пропуска Верхний Ларс был введен в эксплуатацию в мае 2009 года и на протяжении долгого времени известен масштабными многодневными и многокилометровыми пробками.
- Изначально в КПП было 12 полос (плюс две резервные), его пропускная способность составляла всего 400 машин в день – и через это "бутылочное горлышко" проходили все грузовики и легковые машины из России в Грузию и Армению, а также обратно.
- Природные катаклизмы регулярно "закрывали" проезд – иногда ждать его открытия приходилось по несколько дней.
- Летом ситуация усложнялась из-за стремящихся на отдых в Грузию туристов.
- С лета 2019 года, когда было закрыто и авиасообщение между Россией и Грузией, автомобильная дорога через Верхний Ларс стала единственным прямым путем в из России в Грузию и обратно.
Неудивительно, что КПП постоянно работал в режиме перегруза, иногда на пределе возможностей.
В начале 2020-х годов и российская, и грузинская стороны начали работы по масштабной модернизации Верхнего Ларса.
На конец ноября 2023 года, когда Россия завершила свою часть работ, в пункте действовали 39 полос, из них 15 – для грузовых машин. Плановые показатели, на которые предполагается выйти в скором времени, – 2,5 тыс автомобилей в сутки, в пиковые моменты – до 4 тыс.
Отмечается, что авторам проекта модернизации пришлось подойти к делу творчески: требовалось увеличить пропускную мощности перехода, расположенного в узком ущелье между горами и бурной рекой. В итоге было решено разместить полосы движения и кабины паспортного контроля "елочкой", что позволило разделить транспортные потоки и максимально эффективно расположить инфраструктуру на ограниченной территории.
Сейчас за ситуацией в Верхнем Ларсе можно следить с помощью онлайн-камер. Для удобства водителей с августа прошлого года запущена электронная очередь.
Тоннель на Крестовом перевале
Грузия со своей стороны работает над тем, чтобы сделать путь по Военно-Грузинской дороге максимально удобным. Сейчас власти страны реализуют проект тоннеля на Крестовом перевале.
Он предполагает строительство альтернативного участка дороги от Квешети до Коби, который позволит больше не использовать дорогу Гудаури-Коби: зимой на ней регулярно появляется опасность схода лавин, и она стоит закрытой на протяжении более чем ста дней в году.
Проект предполагает строительство 23-километровой асфальтобетонной дороги в две полосы, с пятью мостами и пятью тоннелями. В нее войдет и тоннель под Крестовым перевалом, который станет самым длинным в Грузии – 9 км, причем 8 км уже построены.
Новая дорога будет короче прежней на 12 км, а движение по ней не будет зависеть от капризов непредсказуемой в горах погоды.
По плану тоннель и дорога в целом будут открыты в 2024 году.
Можно ли пересекать Верхний Ларс пешком?
Пункт пропуска можно пересекать только на автотранспорте:
- автомобилях;
- мотоциклах;
- велосипедах.
Пешеходам и тем, кто путешествует автостопом, рекомендуют подсесть в любой автомобиль – иначе перебраться через границу не получится.
Военно-Грузинская дорога
Связывающая Россию и Грузию Военно-Грузинская дорога, на которой расположен Верхний Ларс, пролегает от Владикавказа до Тбилиси через Главный Кавказский хребет в районе Крестового перевала (на территории Грузии). Высота дороги в этой, самой высокой точке, достигает 2379 м.
Сама дорога была известна еще в Древнем мире – это самый удобный способ добраться с Северного Кавказа на Южный.
Современное название Военно-Грузинская дорога получила в начале XIX века, когда за ее реконструкцию взялось военное министерство Российской империи.
Сейчас это трасса E117. В Грузии она также называется трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Транскам – что это?
Транскам, или Транскавказская магистраль, – автодорога из Северной Осетии в Южную и далее в Грузию. Начинается от Алагира и заканчивается в Гори. Была введена в эксплуатацию в 1986 году.
Трасса проходит через Рокский перевал Главного Кавказского хребта, а точнее, под ним – там был проложен Рокский автомобильный тоннель длиной более 3,7 тыс м.
Сейчас попасть по Транскаму в Грузию невозможно, и дорога связывает Северную Осетию (то есть Россию) с Южной Осетией.
Движение по проходящей в горах Транскавказской магистрали также часто закрывается из-за погодной, лавинной или селевой опасности.