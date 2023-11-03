Вестник Кавказа

Грузия строит самый длинный тоннель в республике

Грузия строит самый длинный тоннель в республике
© Фото: Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии
Грузия реализует проект по строительству самого длинного тоннеля в стране. Он будет частью международной магистрали Восток-Запад.

Власти Грузии осуществляют проект по возведению самого длинного тоннеля в республике. Его общая протяженность составляет свыше полутора тысяч метров. Маршрут будет проходить через Рикотский перевал и станет частью международной автомобильной магистрали Восток-Запад. Глава Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе поделился, что сейчас основная часть работа уже завершена. 

"Большая часть облицовочных работ нового тоннеля выполнена, будет обустроено покрытие, завершен монтаж инженерных и электрических сетей, после чего тоннель откроется для движения транспорта"

- Ираклий Карселадзе 

Маршрут, который проходит через перевал, соединяет Западную и Восточную части республики. Новая четырехполосная магистраль будет протяженностью более 50 км, в которые войдут почти 100 мостов и 51 тоннель. Будущая автодорога позволит значительно сэкономить время в пути.

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