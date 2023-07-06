Новый торговый путь: Россия, Иран и Индия строят коридор Север-Юг

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия, Иран и их евразийские партнеры продолжают работу над трансконтинентальным торговым маршрутом - транспортным коридором «Север-Юг». Важные решения были приняты на встрече представителей РФ, ИРИ и Индии в Тегеране. Расскажем, как проходит коридор «Север-Юг», какие из его участков уже работают, а какие построят в ближайшее время.

Последние новости по сотрудничеству России и Ирана в многостороннем формате: в Тегеране состоялась трехсторонняя встреча представителей транспортных ведомств РФ, ИРИ и Индии по проекту международного транспортного коридора «Север-Юг». Главным ее итогом стало подписание контракта по строительству важного участка – железной дороги Решт-Астара.

Маршрут Решт-Астара в рамках МТК «Север-Юг»

Коридор «Север-Юг» играет ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры между Европой и Азией. Он обеспечивает связь между портами на Черном море и Персидским заливом, что способствует развитию международной торговли и транзиту грузов. Фактически коридор служит альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

Кроме железных дорог, в транспортный коридор также входят автомобильные и морские пути. В общей сложности МТК «Север-Юг» включает 3 маршрута:

Западный – через Азербайджан,

Восточный – через Казахстан и Туркменистан,

Транскаспийский – с использованием железных дорог и портов Каспийского моря.

Железнодорожный отрезок Решт-Астара - последний участок западного маршрута транспортного коридора «Север-Юг» протяженностью примерно 170 км. Он необходим для полноценной работы железной дороги на всем протяжении коридора. После завершения строительства участка между Рештом и Астарой можно будет организовать контейнерные перевозки в иранский порт Бендер-Аббас в Персидском заливе с перегрузкой контейнеров или перестановкой вагонных тележек на станции Астара.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отметим, что соглашение о строительстве железной дороги Казвин-Решт-Энзели-Астара, частью которой является участок Решт-Астара, было подписано Азербайджаном, Ираном и Россией еще в 2005 году, строительство началось на следующий год. Стоимость проекта была оценена в $2 млрд. В прошлом году был построен и уже эксплуатируется участок Казвин-Решт протяженностью 205 км.

Завершение участка Решт-Астара неоднократно обсуждалось на двусторонних и многосторонних переговорах Азербайджана, Ирана и России. В 2018 году Баку выделил Тегерану льготный кредит в размере $500 млн, однако проект так и не был реализован.

Российско-иранское соглашение о совместном строительстве этого участка было подписано 17 мая этого года. Москва на строительство ж/д ветки Решт-Астара выделяет межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро. Общая стоимость проекта – 1,6 млрд евро. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, до 2030 года планируется достичь цели в 15 млн т грузооборота.

Север-Юг: о чем договорились Россия, Иран и Индия в Тегеране?

На встрече России, Ирана и Индии в Тегеране было подписано соглашение по строительству железнодорожного отрезка Решт-Астара, некоторые детали которого раскрыл замминистра дорог и городского строительства Ирана Шахрияр Афандизаде:

«Главными операторами выступают российская компания «Каспиан Сервисез» и иранская Компания по строительству и развитию инфраструктур ИРИ. Этап проектирования самой 162-км ж/д займет несколько месяцев. Первые 45 км участка будут идти в форме специального моста, ну а уже сама стройка и прокладка стартует в 2024 году».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На переговорах помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что Россия и Иран в рамках развития МТК «Север-Юг» и транзита товаров не ограничатся только ж/д участком:

«Для нас очень важен транзитный поток по маршруту коридора «Север-Юг» через Иран. Поэтому российское правительство приняло решение построить ж/д Решт-Астара. Но это только первый этап. Для увеличения объема перевозок товаров до 30 млн т правительство РФ выделило бюджет для строительства [торговых] судов на Каспии. Надеемся на активное партнерство здесь Ирана и Индии. У нас есть возможность строить эти суда [на верфях] РФ. Все заинтересованные компании уже могут сегодня подавать заявки на эти суда в лизинг. А пока до конца года мы проведем все работы по углублению дна до 4,5 м на Каспии для комфортного прохода этих торговых судов».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Викрам Мисри, заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, по итогам встречи отметил важность для его страны МТК «Север-Юг» в связке с Ираном и Россией, а также пояснил, в какой форме в проекте участвует Нью-Дели:

«Коридор играет очень важную роль в коммерческом сообщении между странами региона и является уникальным по своим особенностям. Что касается роли и формы нашего участия: до этого Индия уже вела совместную деятельность с Исламской Республикой Иран в порту Чабахар, который является наиважнейшим звеном коридора «Север-Юг». Окончательный контракт между Индией и Ираном по нашим инвестициям будет подписан в ближайшее время. Этот порт играет самую эффективную роль в поставках гумпомощи в Афганистан, он также важен для Индии для расширения торговых отношений в регионе, особенно с Евразией, а затем с Европой. Сегодня Россия является пятой по значимости экономикой мира, и, учитывая все эти факторы, можно сказать, что дух этого коридора и возможности, которые в нем существуют, очень важны с коммерческой точки зрения для всех стран-участниц, включая Индию».

МТК «Север-Юг»: туристические возможности

«Север-Юг» – это не только железнодорожные, но также морские и авиамаршруты, которые могут быть использованы не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок.

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш в интервью ИА Sputnik на полях ПМЭФ в середине июня отметил серьезный туристический потенциал коридора «Север-Юг». По его словам, ж/д участок Решт-Астара откроет не только большие грузовые и транзитные возможности, но и поможет развить туризм:

«Конечно, приоритетная задача для нас сейчас – это обеспечить грузоперевозки и транзит товаров с северного моря [Каспия] до южных морских портов Ирана [Персидский залив и Индийский океан]. А еще с завершением участка Решт-Астара МТК «Север-Юг» может использоваться и для развития туристического направления – с целью пассажирских перевозок между странами».

Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мехрдад Базрпаш подчеркнул, что Иран для развития МТК «Север-Юг» сделал особые предложения РФ по сотрудничеству при сборке и ремонте самолетов:

«Одно из наших предложений для РФ по усовершенствованию коридора «Север-Юг» – это создание совместного торгового морского флота и авиапарка. Кроме того, ряд стран проявили заинтересованность вложить инвестиции в морскую инфраструктуру этого коридора, так как в рамках «Север-Юг» выгоды получат не только РФ и Иран, но и все региональные страны, как на юге (Персидский залив), так и на Севере (район Каспия), на Кавказе и даже азиатские партнеры».

Он добавил, что Тегеран предложил главе Минтранса и вице-премьеру РФ создать совместную авиакомпанию, и Москва отреагировала позитивно.

«Сейчас ведутся переговоры, прорабатываются детали этого масштабного проекта. Иран сейчас уже помогает РФ с ремонтом ее самолетов и в поставке запчастей для западных моделей самолетов. Но совместное производство и открытие совместной авиакомпании стоит на повестке дня, так как это поможет удовлетворить внутренний спрос пассажиров наших стран и решит вопрос и с авиагрузоперевозками. И все это происходит благодаря санкциям Запада, которые стимулировали этот процесс для наших стран»

Мехрдад Базрпаш