Путин и Раиси обязались завершить "Север-Юг"

Опубликовано: 12:20, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Москва и Тегеран подписывают соглашение о строительство железной дороги Решт-Астара. Эта дорога является частью коридора Север-Юг.

Россия и Иран подписывают сегодня документ о создании железной дороги Решт-Астара.

Важное соглашение подписывают в иранской столице глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития ИР Мехрдад Базрпаш. Вице-премьер Александр Новак, совершающий двухдневный рабочий визит в Тегеран, также принимает участие в церемонии. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси наблюдают за церемонией по видеосвязи.

Российская и иранская сторона, согласно документу, совместно займутся созданием проекта дороги, ее строительством, а в дальнейшем поставкой услуг и товаров на данном участке.

«Наконец, через 23 года будет завершен транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Южную Азию с Северной Европой»

– замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди

Перегон Решт - Астара - это 170 км железной дороги, которая станет связующим звеном между сухопутными участками на МТК Север - Юг. Построить ее планируется за три года.