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Россия привлечет частные инвестиции в "Север-Юг"

Россия привлечет частные инвестиции в &quot;Север-Юг&quot;
Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину и Александру Шохину разработать предложения по привлечению частных инвесторов к строительству транспортного коридора "Север-Юг".

Российский лидер Владимир Путин призвал правительство страны и Союз предпринимателей и промышленников РФ приступить к привлечению частных инвесторов к прокладке транспортного коридора "Север-Юг", пишет сайт Кремля.

Данный пункт указан в списке поручений президента РФ. Ответственность возложена на премьера Михаила Мишустина и председателя РСПП Александра Шохина.

Глава государства потребовал принять меры по привлечению средств инвесторов для реализации проектов, связанных со строительством коридора.

Кроме того, Путин ожидает до 1 июня предложения, которые будут стимулировать вовлечение работодателей в систему объединений работодателей.

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