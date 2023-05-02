Россия привлечет частные инвестиции в "Север-Юг"

Опубликовано: 12:30, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину и Александру Шохину разработать предложения по привлечению частных инвесторов к строительству транспортного коридора "Север-Юг".

Российский лидер Владимир Путин призвал правительство страны и Союз предпринимателей и промышленников РФ приступить к привлечению частных инвесторов к прокладке транспортного коридора "Север-Юг", пишет сайт Кремля.

Данный пункт указан в списке поручений президента РФ. Ответственность возложена на премьера Михаила Мишустина и председателя РСПП Александра Шохина.

Глава государства потребовал принять меры по привлечению средств инвесторов для реализации проектов, связанных со строительством коридора.

Кроме того, Путин ожидает до 1 июня предложения, которые будут стимулировать вовлечение работодателей в систему объединений работодателей.