Казахстан, Россия и Туркменистан готовят единого оператора для МТК Север-Юг

Опубликовано: 10:57, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия, Казахстан и Туркменистан создают совместное предприятие для подготовки единого оператора на восточной ветке коридора Север-Юг. Речь идет о железнодорожных перевозках.

Совместное предприятие для развития перевозок в рамках МТК Север-Юг решили организовать российская, казахстанская и туркменистанская компании.

"В рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia 2023 подписан меморандум между АО "KTZ Express", АО "РЖД Логистика" и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок. Целью СП станет создание единого логистического оператора на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг",

– информирует КЖД.

Напомним, МТК состоит из трех транспортных веток. Восточная ветка коридора "Север-Юг" сухопутная, она соединяет Россию и Индию через страны Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

В рамках проекта по СП планируется сформировать конкурентоспособные тарифы, а также организовать "бесшовные" грузоперевозки из России, Казахстана, Туркменистана в Иран, Индию и на Ближний Восток.

Ожидается, что окончательно "Север-Юг" будет достроен в 2025 году.