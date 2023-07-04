Развитие коридора «Север-Юг» – приоритет для России

Опубликовано: 21:49, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Развитие Северного морского пути и транспортного коридора «Север – Юг» - это приоритетные направления развития для РФ на ближайшие 10 лет.

Помощник президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин заявил, что развитие Северного морского пути (СМП) и транспортного коридора "Север - Юг" - приоритетные направления для РФ на ближайшие 10 лет.

«Нам не хватает сегодня выходов на Севморпуть. У нас есть задача [по грузоперевозкам] 80 млн тонн, сегодня это 36 [млн тонн]. Но Севморпуть и "Север - Юг" - я бы назвал, что это две приоритетные задачи на ближайшие 10 лет. <…> Восточный полигон свои 180 млн [тонн] возьмет. Мы хотим 220, но каждый миллион тонн плюсом к 180 стоит 30 млрд рублей. Давайте считать: "Север - Юг" стоит 1 млн - 6 млрд рублей, Севморпуть примерно будет стоить около 20 млрд рублей. Сейчас надо переходить к математике и считать, какой полигон выбирать, сколько это стоит»

– Игорь Левитин

Далее чиновник отметил, что Россия и Иран заключили соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт – Астара между Азербайджаном и Ираном в рамках развития коридора «Север – Юг».