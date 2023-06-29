Развитием коридора Север-Юг займутся Дагестан и Туркменистан

Транспортный коридор "Север-Юг" договорились совместно развивать Дагестан и Туркменистан. Планируется нарастить грузопоток, в том числе и по Каспийскому морю.
Дагестан и Туркменистан планируют совместно заниматься развивать транспортного коридора "Север-Юг".
Решение было принято на встрече председателя дагестанского правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова и Торгпреда РФ в Туркменистане Александра Елизарова. Прежде всего Дагестан и Туркменистан будут укреплять сотрудничество в транспортно-логистической сфере, а также в увеличении взаимного грузооборота.
Транспортно-логистический потенциал кавказской республики позволит нарастить грузопоток и поспособствует развитию коридора "Север-Юг", заметил Абдулмуслимов.
Грузоперевозки между Дагестаном и Туркменистаном планируется нарастить и по Каспию - контейнеры будут переправляться между Махачкалой и портом Туркменбаши.