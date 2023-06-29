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Развитием коридора Север-Юг займутся Дагестан и Туркменистан

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Транспортный коридор "Север-Юг" договорились совместно развивать Дагестан и Туркменистан. Планируется нарастить грузопоток, в том числе и по Каспийскому морю.

Дагестан и Туркменистан планируют совместно заниматься развивать транспортного коридора "Север-Юг".

Решение было принято на встрече председателя дагестанского правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова и Торгпреда РФ в Туркменистане Александра Елизарова. Прежде всего Дагестан и Туркменистан будут укреплять сотрудничество в транспортно-логистической сфере, а также в увеличении взаимного грузооборота.

Транспортно-логистический потенциал кавказской республики позволит нарастить грузопоток и поспособствует развитию коридора "Север-Юг", заметил Абдулмуслимов.

Грузоперевозки между Дагестаном и Туркменистаном планируется нарастить и по Каспию - контейнеры будут переправляться между Махачкалой и портом Туркменбаши.

Исламский банкинг в Дагестане поспособствует развитию коридора &quot;Север-Юг&quot;

Исламский банкинг в Дагестане поспособствует развитию коридора "Север-Юг"

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