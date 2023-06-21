Опубликовано: 9:31, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламский банкинг позволит укрепить сотрудничество Дагестана с мусульманскими странами, в том числе с участниками проекта Север-Юг. По мнению Меликова, Дагестан - самый подходящий регион для развития исламского банкинга в России.

Перспективы, которые дает исламский банкинг в Дагестане, оценил глава республики Сергей Меликов.

"С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень"

– Сергей Меликов

Он отметил, что для развития исламского банкинга в России и реализации потенциала этого инструмента необходимо, чтобы налоговое и банковское законодательство РФ, а также гражданский кодекс не содержали ограничений, сдерживающих возможности исламского финансирования.

Исламский банкинг в России

Пилотный проект по исламскому банкингу в нескольких регионах России стартует осенью 2023 года. Он продлился два года и будет действовать в следующих регионах:

Дагестан,

Чечня,

Татарстан,

Башкирия.

Исламский банкинг проводит операции в соответствии с нормами ислама, в нем нельзя брать ссудные проценты и спекулировать.

В Дагестане уже открыли первый банковский счет, соответствующий нормам ислама. Местный Сбербанк предлагает желающим юрлицам воспользоваться новым инструментом.