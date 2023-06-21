Перспективы, которые дает исламский банкинг в Дагестане, оценил глава республики Сергей Меликов.
"С точки зрения исламского банкинга, Дагестан - это наиболее перспективный регион, который выступает важнейшей частью транспортного коридора "Север-Юг". Думаю, в целом исламский банкинг является своего рода фундаментом и сигналом для того, чтобы наше взаимодействие с мусульманскими странами вышло на новый уровень"
– Сергей Меликов
Он отметил, что для развития исламского банкинга в России и реализации потенциала этого инструмента необходимо, чтобы налоговое и банковское законодательство РФ, а также гражданский кодекс не содержали ограничений, сдерживающих возможности исламского финансирования.
Исламский банкинг в России
Пилотный проект по исламскому банкингу в нескольких регионах России стартует осенью 2023 года. Он продлился два года и будет действовать в следующих регионах:
- Дагестан,
- Чечня,
- Татарстан,
- Башкирия.
Исламский банкинг проводит операции в соответствии с нормами ислама, в нем нельзя брать ссудные проценты и спекулировать.
В Дагестане уже открыли первый банковский счет, соответствующий нормам ислама. Местный Сбербанк предлагает желающим юрлицам воспользоваться новым инструментом.