Военно-Грузинская дорога: древний живописный и опасный маршрут

© Фото: Тесемникова Анастасия

Военно-Грузинская дорога соединяет Россию и Грузию, берет начало во Владикавказе и, пройдя через Главный Кавказский хребет, доходит Тбилиси. Это самая живописная, но сложной и опасная дорога, известная крутизной своих перевалов, сходом снежных лавин и селей. По дороге вы будто путешествуете по поэмам Пушкина и Лермонтова.

Тесемникова Анастасия

Тут вам и реки Арагви и Кура, и бурный Терек, и величественный Казбек, и Дарьяльское ущелье.

Когда появилась дорога?

Первое упоминание о Военно-Грузинской дороге относится к I веку нашей эры в трудах древнеримских ученых Страбона и Плиния старшего. Позже о ней писали европейские и арабские исследователи. Воспетая многими писателями и поэтами, дорога была связующим звеном между Европой и Азией, Северным Кавказом и Закавказьем. Тогда она была узкой, труднопроходимой тропой, известной как Дарьяльский проход через заснеженную цепь Кавказских гор.

Строительство дороги началось после подписания в 1783 Георгиевского трактата о воссоединении Грузии и России. Она имела стратегическое значение. Была проделана колоссальная по объему и сложности работа. Часть дороги прорубалась через горную породу. Местами она проходит над ущельем вдоль рек Арагви и Терек.

Тесемникова Анастасия

Тогда за дорогой и было закреплено название Военно-Грузинская. В 1863 году было проложено шоссе, это значительно облегчило передвижение экипажей. В 1911 году по Военно-Грузинской дороге проехал первый автомобиль. По ней в разное время путешествовали Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Чехов, Маяковский, Горький. Она сыграла значительную роль в развитии связей между Россией и Закавказьем.

Военно-Грузинская дорога сегодня

Протяженность современной дороги 208 км. Ехать по ней лучше днем, чтобы насладиться красотой окружающей природы и пофотографировать. К тому же, это безопаснее. Посмотреть здесь есть на что. Даже летом лучше иметь при себе теплые вещи. В целом дорога хорошего качества, но на пути много тоннелей, внутри которых полотно хуже. Курс лари на границе не выгодный. Автостраховку в Грузию оформлять желательно, за ее отсутствие большие штрафы.

Тесемникова Анастасия

От Владикавказа, дорога минует долину реки Терек и пересекает российско-грузинскую границу в поселке Верхний Ларс. После прохождения границы, можно переночевать в Степанцминде (Казбеги), это первый после границы грузинский населенный пункт. Здесь немало мест, где можно снять жилье и поесть. Городок находится в окружении гор, отсюда вы увидите во всей красе гору Казбек (5033 м). На вершине одной из гор, прямо над поселком, на высоте 2170 метров живописно смотрится Троицкая церковь в Гергети, построенная в XIV веке. Там есть смотровая площадка с завораживающими пейзажами. Из поселка туда можно заказать экскурсию на джипах.

Тесемникова Анастасия

Крестовый перевал

После Степанцминда начинается постепенный подъем на Крестовый перевал через Большой Кавказский хребет (примерно 2400 м). Наверху вы увидите альпийские луга, почувствуете свежий горный воздух. По пути будут каньоны, пропасти. На самой высокой точке дороги, находится величественная Арка дружбы работы Зураба Церетели, сооруженная в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата. С Арки открывается впечатляющий вид на Арагвийское ущелье.

Недалеко от Крестового перевала на высоте 2196 метров расположен поселок Гудаури, известный любителям зимнего отдыха. Там находится популярнейший горнолыжный курорт Грузии с 57 км обустроенных трасс, множеством отелей, баров и ресторанов. Здесь рай для фрирайдинга и хели-ски. Имеются также парапланы, спидрайдинги, сноубайки, снегоходы, спа-центры и сауны. Предусмотрена инфраструктура отдыха для детей.

Две Арагви

Спустившись по серпантину вы окажетесь в субтропиках, с вечнозелеными растениями, лианами, окутавшими деревья, в садах растут хурма, инжир, цитрусовые.

Тесемникова Анастасия

У поселка Пасанаури, где встречаются Белая и Чкрная Арагви. Тут можно увидеть, как два потока воды разного цвета постепенно смешиваются и сливаются в один. Это связано с различными породами скал и грунта, содержащимися в русле этих рек.

В 1927 году в Пасанаури побывали Ильф и Петров. А позже в их романе "12 стульев" появится забавный эпизод, как Остап Бендер и Киса Воробьянинов покупают в Пасанаури лаваш.

Крепость Ананури

Дальше, вы встретите стоящую на берегу Жинвальского водохранилища живописную крепость Ананури XVI века. Около нее обязательно останавливаются гости Грузии, проезжающие по Военно-Грузинская дороге. Это один из хорошо сохранившихся памятников феодальной эпохи. Там в XIX веке располагался русский военный гарнизон, охранявший важный стратегический путь между Россией и Грузией. В 1829 году в Ананури побывал Пушкин.

Впереди с небольшой горной гряды открывается Мцхета — древняя столица Восточно-Грузинского царства. Отсюда до Тбилиси всего 24 км.