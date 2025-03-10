Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Доступ фур на территорию Грузии из РФ временно закрыт. Причина – ухудшение погоды, из-за которого проезд по Военно-Грузинской дороге стал опасен для крупных машин.

Верхний Ларс временно не пропускает грузовые машины в Грузию, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В спасательном ведомстве пояснили, что проезд пришлось закрыть из-за плохой погоды в Грузии, в связи с которой большегрузные транспортные средства не могут безопасно перемещаться по отрезку от Владикавказа до Ларса.

Ограничения были введены с девяти часов вечера. Они останутся в силе до тех пор, пока не будет издано отменяющее их распоряжение.

По данным ЦОДД Северной Осетии, электронная очередь фур на данный момент превысила 2 тыс машин и составляет 2075 машин.