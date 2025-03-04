Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов автомобилей

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога между Владикавказом и Ларсом снова доступна для проезда. Сейчас ей могут пользоваться все виды автотранспорта.

На Военно-Грузинской дороге разрешили движение для всех видов автомобилей. Об этом рассказали в МЧС Северной Осетии.

Проезд разрешили примерно полтора часа назад.

"В связи с завершением ремонта дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 17:40 мск 14 марта 2025 года до особого распоряжения"

– ГУ МЧС по республике

Напомним, сегодня утром дорогу закрывали для фур из-за ремонта дорожного полотна.

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