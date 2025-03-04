Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов автомобилей

Дорога между Владикавказом и Ларсом снова доступна для проезда. Сейчас ей могут пользоваться все виды автотранспорта.
На Военно-Грузинской дороге разрешили движение для всех видов автомобилей. Об этом рассказали в МЧС Северной Осетии.
Проезд разрешили примерно полтора часа назад.
"В связи с завершением ремонта дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 17:40 мск 14 марта 2025 года до особого распоряжения"
– ГУ МЧС по республике
Напомним, сегодня утром дорогу закрывали для фур из-за ремонта дорожного полотна.