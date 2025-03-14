Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Фуры снова не могут проехать через пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии – проезд для большегрузов закрыли буквально через несколько часов после того, как он был открыт.

Запрет на движение грузовиков из России в Грузию снова введен на Военно-Грузинской дороге, рассказали в МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что причина такого решения заключается в резком ухудшении погоды в Грузии. Проезд фур прекращен с восьми часов вечера.

Стоит отметить, что проезд для большегрузных машин был открыт сегодня с 16:30 мск после того, как они не могли проехать через Верхний Ларс в течение более чем четырех суток.

Электронная очередь, информация о которой размещена на сайте ЦОДД Северной Осетии, состоит на данный момент из 3775 машин.