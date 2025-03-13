Вестник Кавказа

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода закрыла проезд по Военно-грузинской дороге и через КПП "Верхний Ларс" накануне. За это время в очереди скопилось 2,9 тыс большегрузов.

В связи с временным закрытием пропускного пункта "Верхний Ларс" на границе России и Грузии в электронной очереди застряли почти 3 тыс грузовиков, согласно данным ЦОДД Северной Осетии.

Всего в очереди стоит 2 тыс 987 водитель. Их число постепенно увеличивается.

Напомним, что ограничения на Верхнем Ларсе ввели из-за высокой вероятности схода лавин в ближайшие дни. Их ввели накануне. На тот момент в очереди стояло 2,2 тыс фур.

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