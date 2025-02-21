Вестник Кавказа

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные власти Северной Осетии опять закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию и Грузию, для всех видов транспорта – в районе границы между странами идет мощный снегопад.

Военно-Грузинская дорога снова встала из-за сильного снегопада, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Военно-грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта до особого распоряжения. Причиной закрытия стала непогода: на границе снежный покров составляет уже около 20 см"

- Сергей Меняйло

Движение на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" было остановлено сегодня в 07:40 мск, к этому времени в электронной очереди на ТПП было зарегистрировано 2,2 тыс грузовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Напомним, проезд фур на территорию Грузии из РФ был закрыт еще накануне в 21:00 мск из-за ухудшения погоды в Грузии, из-за которого проезд по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до Ларса стал опасен для крупных машин, рассказали в МЧС Северной Осетии.

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