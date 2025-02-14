Вестник Кавказа

Товарооборот России и Грузии с начала 2025 года вырос

Товарооборот России и Грузии с начала 2025 года вырос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года товарооборот между Россией и Грузией вырос почти на 7%. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию.

Россия и Грузия с начала текущего года нарастили товарооборот почти на 7%, общая сумма составила более $203 млн, приводит данные Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В ведомстве сообщили, что российская доля во внешнеторговом обороте Грузии за январь этого года составила 10,1%.

Грузия в январе экспортировала в Россию свыше 12 т минеральной и пресной воды, 7,6 тыс т свежего или замороженного картофеля, более 3 тыс т газированных напитков, 2,6 тыс т вина, а также 1,1 тыс т спиртной продукции.

В "Сакстате" отметили, что Россия продолжает сохранять лидерство по поставкам зерна в Грузию. С начала года Грузия импортировала 19,5 тыс т пшеницы и меслина.

Кроме того, Россия в январе отправила около 142 тыс т природного и попутного газов, свыше 78 тыс т нефти и нефтепродуктов, а также порядка 10 тыс т прутков из углеродистой стали.

Помимо этого, Россия экспортировала в Грузию 1,7 тыс т машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры.

Стоит добавить, что в 2024 году товарооборот России и Грузии превысил показатели 2023 года на 5,4%. Импорт из Грузии в Россию вырос 3,7%, а экспорт – на 6%.

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