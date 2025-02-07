Названа сумма товарооборота между Россией и Узбекистаном

Россия и Узбекистан наторговали в минувшем году на $10 млрд. Стороны намерены довести торговой оборот до $30 млрд.

Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил $10 млрд за прошлый год, поведал торговый представитель РФ в центральноазиатской республике Константин Злыгостев.

Подчеркивается, что объемы торгового оборота между странами почти удвоились за последние шесть лет.

Москва и Ташкент рассчитывают увеличить торговые контакты до показателя в $30 млрд за следующие пять лет.

Стороны могут особенно интенсивно обмениваться товарами и технологиями в энергетическом секторе, пищевой индустрии, химической промышленности.