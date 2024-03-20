Вестник Кавказа

Россия и Узбекистан будут совместно снимать кино

Россия и Узбекистан будут совместно снимать кино
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере съемок и проката фильмов – совместные кинокартины получат преференции в кинопрокате двух стран наравне с национальными.

Узбекистан ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве, сообщает Telegram-канал юридической информации страны.

Документ устанавливает правила сотрудничества двух стран при съемках и прокате совместных фильмов, а также предусматривает предоставление узбекско-российским фильмам льгот и преференций наравне с национальными кинолентами, передает Podrobno.uz.

Совместные художественные и документальные ленты в обязательном порядке будут дублироваться на русский или узбекский язык, а также они будут продвигаться на кинофестивалях и конкурсах.

Также властями двух стран будет оказываться содействие съемочным группам по вопросам въезда в страну и провоза оборудования, говорится в документе.

Соглашение было подписано в мае 2024 года в ходе визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина, реализовывать его будет министерство культуры Узбекистана.

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