Россия и Узбекистан будут совместно снимать кино

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере съемок и проката фильмов – совместные кинокартины получат преференции в кинопрокате двух стран наравне с национальными.

Узбекистан ратифицировал межправительственное соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве, сообщает Telegram-канал юридической информации страны.

Документ устанавливает правила сотрудничества двух стран при съемках и прокате совместных фильмов, а также предусматривает предоставление узбекско-российским фильмам льгот и преференций наравне с национальными кинолентами, передает Podrobno.uz.

Совместные художественные и документальные ленты в обязательном порядке будут дублироваться на русский или узбекский язык, а также они будут продвигаться на кинофестивалях и конкурсах.

Также властями двух стран будет оказываться содействие съемочным группам по вопросам въезда в страну и провоза оборудования, говорится в документе.

Соглашение было подписано в мае 2024 года в ходе визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина, реализовывать его будет министерство культуры Узбекистана.