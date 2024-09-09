Туристические поезда запустят Россия и Узбекистан

Москва и Ташкент рассматривают возможные маршруты, по которым будут ходить туристические поезда, стало известно по итогам визита российской делегации в Узбекистан.

Россия и Узбекистан рассматривают различные варианты маршрутов, по которым могут быть запущены туристические поезда, сообщили в РЖД.

"В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД. Также совместно рассматриваются варианты маршрутов туристических поездов"

– пресс-служба российской компании

Что касается грузоперевозок, то стороны ведут работу над запуском ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", который будет состоять из вагонов-холодильников.

Все эти темы были подняты в ходе визита в Ташкент делегации РФ, во главе которой находился вице-премьер Виталий Савельев. В ее составе был и глава РЖД – Олег Белозеров.

В ходе рабочей поездки состоялись переговоры Савельева с президентом Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром и главой Минтранса РУз.

В РЖД уточнили, что стороны ведут плодотворное сотрудничество, одним из результатов которого стало возрождение поездов Ташкент – Москва, курсирование которых осуществляет УЖД. Первый состав отправится в путь уже 24 сентября. Сначала он будет ходить раз в неделю, с середины декабря частота рейсов удвоится.