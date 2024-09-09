Туристические поезда запустят Россия и Узбекистан

Россия и Узбекистан рассматривают различные варианты маршрутов, по которым могут быть запущены туристические поезда, сообщили в РЖД.
"В ближайшее время в Узбекистане откроется представительство РЖД. Также совместно рассматриваются варианты маршрутов туристических поездов"
– пресс-служба российской компании
Что касается грузоперевозок, то стороны ведут работу над запуском ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс", который будет состоять из вагонов-холодильников.
Все эти темы были подняты в ходе визита в Ташкент делегации РФ, во главе которой находился вице-премьер Виталий Савельев. В ее составе был и глава РЖД – Олег Белозеров.
В ходе рабочей поездки состоялись переговоры Савельева с президентом Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром и главой Минтранса РУз.
В РЖД уточнили, что стороны ведут плодотворное сотрудничество, одним из результатов которого стало возрождение поездов Ташкент – Москва, курсирование которых осуществляет УЖД. Первый состав отправится в путь уже 24 сентября. Сначала он будет ходить раз в неделю, с середины декабря частота рейсов удвоится.