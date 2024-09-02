Россия и Узбекистан будут вместе снимать кино

Дальнейшее сотрудничество России и Узбекистана в области кинематографа закреплено теперь в новом двустороннем соглашении, рассказала российский министр культуры Ольга Любимова.
Она напомнила, что кино относится к числу приоритетов ведомства. В связи с этим глава Минкультуры сообщила о заключении российско-узбекского Соглашения о сотрудничестве в кинопроизводстве, оно подписано правительствами РФ и РУз.
Министр также поведала о других аспектах сотрудничества Москвы и Ташкента в области кинематографа.
"Активно готовимся к участию в XVI Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового Пути""
– Любимова
Глава ведомства также рассказала об основной инициативе, которую РФ реализует сейчас в области кино, – это открытие Евразийской академии киноискусств, а также создание Открытой Евразийской кинопремии.
Любимова подчеркнула, что в реализации этих ключевых проектов российская сторона рассчитывает на участие узбекских коллег.