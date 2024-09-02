Россия и Узбекистан будут вместе снимать кино

Представители Москвы и Ташкента заключили соглашение, согласно которому Россия и Узбекистан будут вести сотрудничество при создании фильмов. О подписании важного документа рассказала глава Минкультуры РФ.

Дальнейшее сотрудничество России и Узбекистана в области кинематографа закреплено теперь в новом двустороннем соглашении, рассказала российский министр культуры Ольга Любимова.

Она напомнила, что кино относится к числу приоритетов ведомства. В связи с этим глава Минкультуры сообщила о заключении российско-узбекского Соглашения о сотрудничестве в кинопроизводстве, оно подписано правительствами РФ и РУз.

Министр также поведала о других аспектах сотрудничества Москвы и Ташкента в области кинематографа.

"Активно готовимся к участию в XVI Международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового Пути""

– Любимова

Глава ведомства также рассказала об основной инициативе, которую РФ реализует сейчас в области кино, – это открытие Евразийской академии киноискусств, а также создание Открытой Евразийской кинопремии.

Любимова подчеркнула, что в реализации этих ключевых проектов российская сторона рассчитывает на участие узбекских коллег.