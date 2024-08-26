Вестник Кавказа

Туризм в Узбекистане выйдет на новый уровень при участии Турции

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан и Турция взялись за развитие взаимного туризма. Также Турция поможет Узбекистану с развитием туристических локаций, подготовкой специалистов, развитием инфраструктуры.

Узбекистан и Турция приняли «дорожную карту» по развитию взаимного туризма и наметили план действий.

Договоренности по туризму были достигнуты главой Комитета по туризму Узбекистана и представителями Минтуризма Турции в рамках переговоров по видеоконференции.

Стороны обсудили достигнутые ранее соглашения в сфере туризма, возможности их реализации, планы. К развитию туристической сферы в Узбекистане будут привлечены турецкие инвесторы. Турция поделится опытом с узбекской стороной по подготовке кадров в сфере гостеприимства.

При участии турецких экспертов будут составлены мастер-планы перспективных туристических объектов Узбекистана.

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