Суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения

Лидера "Национального объединения" Франции приговорили к четырем годам лишения свободы. Марин Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах.

Руководителя правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен осудили на четыре года условно за хищение денежных средств Европейского Союза.

Ее признали виновной по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов Европарламента. Ей назначили 2 года условно, а еще 2 года она будет носить электронный браслет.

Помимо этого, Ле Пен на 5 лет запретили баллотироваться на любые государственные должности. Таким образом, политик не сможет принять участия в президентских выборах 2027 года.

Кроме того, лидеру французских националистов придется заплатить штраф в размере 100 тыс евро. Она покинула заседание суда, не дождавшись оглашения приговора.

Виновными по данному делу также признаны еще 8 депутатов от партии Ле Пен, а 12 – осудили за сокрытие информации. Они тоже не смогут избираться в органы власти во Франции.