Вестник Кавказа

Баку потребовал от Франции прекратить шаги по дестабилизации на Южном Кавказе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во Франции искажают факты и делают необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. В Баку указали на неприемлемость подобных заявлений и потребовали остановить шаги, которые могут привести к дестабилизации.

МИД Азербайджана ответил на провокационные заявления и обвинения президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде подчеркнул неприемлемость очередных необоснованных обвинений президента Франции в адрес Азербайджана, а также указал на провокационные заявления, которые искажают реальные факты.

Франция позиционирует себя защитницей международного права, но при этом никогда не критиковала грубые нарушения норм и принципов международного права в отношении Азербайджана, а также проводимую Арменией против Азербайджана политику этнических чисток, массовые убийства и преступления против человечности, заявил Гаджизаде.

Он напомнил, что Азербайджан вел войну за справедливость и правосудие на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, и цель была в том, чтобы положить конец армянской оккупации.

"Мы решительно осуждаем провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над его же территориями, готовит Армению к реваншу, осуществляет масштабное вооружение этой страны в период, когда в регионе сложились реальные условия для мира. Перекладывание Францией на Азербайджан причин своей безуспешной деятельности на заморских территориях, являющееся проявлением коварной неоколониальной политики, свидетельствует о неверной политике Франции"

– пресс-секретарь МИД Азербайджана

Франции следует извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики, а не обвинять другие государства, добавил он. Баку требует от Парижа "прекратить шаги, которые не содействуют миру, а лишь служат дестабилизации в регионе", заключил представитель МИД Азербайджана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1215 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Заседание по делу Варданяна в Азербайджане назначено на 17 января

Заседание по делу Варданяна в Азербайджане назначено на 17 января

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

ВС Армении снова обстреляли Азербайджан

ВС Армении снова обстреляли Азербайджан

Армения обстреляла позиции Азербайджана

Армения обстреляла позиции Азербайджана

Баку направит рекордные $5 млрд на военные расходы в 2025 году

Баку направит рекордные $5 млрд на военные расходы в 2025 году

Рубена Варданяна накажет Бакинский военный суд

Рубена Варданяна накажет Бакинский военный суд

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане &quot;Годом Конституции и суверенитета&quot;

Ильхам Алиев объявил 2025 год в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета"

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы