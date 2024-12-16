Баку потребовал от Франции прекратить шаги по дестабилизации на Южном Кавказе

Во Франции искажают факты и делают необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. В Баку указали на неприемлемость подобных заявлений и потребовали остановить шаги, которые могут привести к дестабилизации.

МИД Азербайджана ответил на провокационные заявления и обвинения президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде подчеркнул неприемлемость очередных необоснованных обвинений президента Франции в адрес Азербайджана, а также указал на провокационные заявления, которые искажают реальные факты.

Франция позиционирует себя защитницей международного права, но при этом никогда не критиковала грубые нарушения норм и принципов международного права в отношении Азербайджана, а также проводимую Арменией против Азербайджана политику этнических чисток, массовые убийства и преступления против человечности, заявил Гаджизаде.

Он напомнил, что Азербайджан вел войну за справедливость и правосудие на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, и цель была в том, чтобы положить конец армянской оккупации.

"Мы решительно осуждаем провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над его же территориями, готовит Армению к реваншу, осуществляет масштабное вооружение этой страны в период, когда в регионе сложились реальные условия для мира. Перекладывание Францией на Азербайджан причин своей безуспешной деятельности на заморских территориях, являющееся проявлением коварной неоколониальной политики, свидетельствует о неверной политике Франции"

– пресс-секретарь МИД Азербайджана

Франции следует извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики, а не обвинять другие государства, добавил он. Баку требует от Парижа "прекратить шаги, которые не содействуют миру, а лишь служат дестабилизации в регионе", заключил представитель МИД Азербайджана.