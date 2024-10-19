Франция просит ЕС помочь с Арменией

В МИД Франции заявили, что призовут Евросоюз развивать отношения с Арменией. В ведомстве сказали, что это нужно для поддержки Еревана.

Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро сообщил, что призовет Евросоюз развивать отношения с Арменией. Он заявил, что Франция очень привязана к Еревану.

Министр сказал, что это нужно для предоставления Армении поддержки от Парижа. По его словам, Ереван имеет право рассчитывать на это.

«Я призову Европейский Союз развивать свои отношения с этой страной, к которой Франция очень привязана, чтобы мы могли снова предоставить ей всю поддержку, на которую она имеет право рассчитывать»

- глава МИД Франции