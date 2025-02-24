Дороги в Пакистане будут строить на азербайджанские инвестиции

Азербайджан готов предоставить Пакистану $1 млрд на строительство автомагистралей Суккур-Хайдарабад и Хайдарабад-Карачи, общая стоимость строительства которых оценивается в $1,8 млрд.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время своего визита в Азербайджан запросил финансирование проектов двух автомагистралей, и Азербайджан согласился частично инвестировать в их строительство: сейчас решается вопрос о способе его финансирования, пишут пакистанские СМИ.

Общие финансовые вложения в проект, которые планирует Азербайджан, составят $1 млрд, тогда как стоимость автомагистрали Суккур-Хайдарабад (М-6) оценивается в $1,2 млрд, а Хайдарабад-Карачи – в два раза меньше, пишет пакистанское издание Pro Pakistani, передает Sputnik Азербайджан.

"По прогнозам стоимость Хайдарабад-Карачи обойдется не менее чем в $600 млн. Азербайджан предложил разместить срочный депозит в Государственном банке Пакистана или сотрудничать с Исламским банком развития (ИБР) для прямого финансирования автомагистралей"

- Pro Pakistani

Власти Пакистана намерены построить автомагистраль Суккур-Хайдарабад в рамках государственно-частного партнерства, два участка которой будут созданы на средства ИБР, Азербайджан готов профинансировать оставшиеся три ее участка.

Масштабный проект может быть реализован за два с половиной года, отмечает издание.