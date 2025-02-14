Вестник Кавказа

Азербайджан и Пакистан договорились об энергетическом сотрудничестве

Азербайджан и Пакистан договорились об энергетическом сотрудничестве
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф провели переговоры в Баку. По их итогам был подписан ряд документов.

Важные договоренности были достигнуты сегодня на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа, который находится с государственным визитом в Баку.

Шахбаз Шариф прилетел в столицу Азербайджана накануне. Сегодня состоялась церемония его официальной встречи. На площади, где развевались флаги двух стран и где в его честь был выстроен почетный караул, его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф провели встречу один на один, после чего была проведена встреча в расширенном составе. Далее с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа прошла церемония обмена документами, которые были подписаны Азербайджаном и Пакистаном.

Потом Ильхам Алиев и Мухаммад Шахбаз Шариф выступили с заявлениями для прессы.

По итогам переговоры были подписаны несколько документов, в том числе – Меморандум о взаимопонимании между SOCAR, Frontier Works Organisation и Pakistan State Oil Company Limited.

Меморандумом о взаимопонимании между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) с Frontier Works Organization (FWO, Пакистан) и Pakistan State Oil Company Limited обменялись президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор FWO Абдул Сами.

Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR с Pakistan Refinery Limited и Pakistan State Oil Company Limited обменялись Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan Refinery Limited Захид Мир.

Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan LNG Limited Масуд Наби обменялись Дополнением №1 к Рамочному соглашению о купле-продаже СПГ между компаниями SOCAR Trading SA и Pakistan LNG Limited.

Меморандумом о взаимопонимании между SOCAR Trading SA и компанией Pakistan State Oil Company Limited, а также долгосрочным договором купли-продажи нефтепродуктов между ними, обменялись Ровшан Наджаф и исполнительный директор Pakistan State Oil Company Limited Саед Мухаммад Таха.

Кроме того, были подписаны следующие документы:

  • Меморандум о взаимопонимании между Госкомтаможни АР и Таможенной службой Пакистана о первичном электронном обмене информацией;
  • межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений;
  • Меморандум о взаимопонимании между Минсельхозом Азербайджана и Министерством национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Отметим, что Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Парк Победы в Баку, где возложил венок к памятнику Победы.

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