Вестник Кавказа

Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку

Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку
Пакистанский премьер-министр прилетел в столицу Азербайджана – начался официальный визит Мухаммада Шахбаза Шарифа в Баку. Несколько дней назад в столицу Азербайджана приезжал спикер Сената Пакистана.

Мухаммад Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Самолет с премьером Пакистана на борту сел в международном аэропорту Гейдар Алиев. Там развевались флаги двух стран, кроме того, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Премьер-министра Пакистана встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Напомним, несколько дней назад в Баку побывал председатель Сената (верхней палаты парламента) Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В 2024 году президент Азербайджана посетил Пакистан.

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Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку
Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку
Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку
Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку
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