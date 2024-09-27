Премьер-министр Пакистана начал визит в Баку

Пакистанский премьер-министр прилетел в столицу Азербайджана – начался официальный визит Мухаммада Шахбаза Шарифа в Баку. Несколько дней назад в столицу Азербайджана приезжал спикер Сената Пакистана.

Мухаммад Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Самолет с премьером Пакистана на борту сел в международном аэропорту Гейдар Алиев. Там развевались флаги двух стран, кроме того, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Премьер-министра Пакистана встречали первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Напомним, несколько дней назад в Баку побывал председатель Сената (верхней палаты парламента) Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В 2024 году президент Азербайджана посетил Пакистан.