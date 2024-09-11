Пакистанские истребители JF-17C Block-III для Азербайджана: история и характеристики

Самолеты JF-17C Block III, поступившие недавно в ВВС Азербайджана, представляют собой многоцелевые боевые самолеты поколения "4+" с элементами пятого поколения истребителей. Выпускаются в Пакистане. Расскажем об истории создания, тактико-технических характеристиках и боевом применении JF-17C Block 3.

Истребитель JF-17C Block III – это одномоторный многоцелевой боевой самолет, а точнее третья и последняя модификация данного типа. Представляет собой совместный проект Китая и Пакистана. Состоит на вооружении Пакистана, Мьянмы, Нигерии, а с недавнего времени – и Азербайджана.

JF-17C Block III может вести бой "воздух-воздух" и "воздух-земля". Обладает высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах. Отмечается и его эффективная огневая мощь.

История создания

Изначально китайская разработка называлась Chengdu FC-1 Xiaolong (Ченду FC-1 Сяолун). Она создавалась китайской CAC (Chengdu Aircraft Corporation), финансовую поддержку оказывал Пакистан. Истребитель создавался в период конца 1990-х – начала 2000-х годов на базе китайского аналога советского МиГ-21. Впрочем, аэродинамика разработки подверглась серьезной модернизации с участием конструкторского бюро МиГ, и сходство с первоисточником самолет утратил. Двигатель – РД-93, который выпускался российской компанией "Климов".

Первый полет прошел в сентябре 2003 года. С этого времени самолет называется JF-17 (Joint Fighter-17).

© Фото: Минобороны Азербайджана

В марте 2009 года компании Pakistan Aeronautical Complex (PAC) и Chengdu Aircraft Corporation (CAC) подписали контракт о запуске совместного серийного производства более четырех десятков истребителей JF-17 (Block 1).

Сначала в ВВС Пакистана поступили восемь истребителей JF-17, выпущенных в Китае. К августу 2011 года уже в Пакистане, на совместном китайско-пакистанском предприятии в городе Камра, было произведено 26 JF-17.

© Фото: Минобороны Азербайджана

Третья и последняя модификация JF-17 – JF-17 Block-3 – была снабжена китайским двигателем WS-13. Свой первый полет самолет совершил в декабре 2019 года. По оценке Military Watch Magazine, хотя JF-17 Block-3 относится к поколению "4+", его авионика и вооружение принадлежат к пятому поколению. Это объясняется тем, что его разработчики опирались на опыт создателей китайского истребителя пятого поколения J-20.

Тактико-технические характеристики JF-17C Block III

Экипаж истребителя состоит из одного пилота. Длина самолета 14,97 м, размах крыла 9,46 м (с ракетами), высота 4,77 м.

Максимально допустимая скорость 1,8 маха, максимальная скорость – 1910 км/ч (или 1,6 маха), 1296 км/ч у земли. Боевой радиус JF-17C Block III – 1350 км. Перегоночная дальность достигает 2037 км (с тремя подвесными топливными баками – 3000 км).

Фюзеляж выполнен из композитных материалов.

На вооружении самолета JF-17C Block III:

управляемые ракеты – "воздух-воздух" (PL-7, PL-10, PL-15, R550 Magic 2, A-Darter, PL-5C, AIM-9L/P, MICA, Aspide) и "воздух-земля" (AM-39 Exocet);

неуправляемые ракеты;

бомбы (Mk.82, Mk.84, GBU-10, GBU-12, Durandel, Mk.20 Rockeye).

© Фото: Минобороны Азербайджана

Боевое применение JF-17C Block III

Истребитель уже показал свои возможности в бою. Во время конфликта на границе Индии и Пакистана, который произошел 27 февраля 2019 года, произошел воздушный бой, во время него индийский МиГ-21 был сбит пакистанским JF-17. Его летчика взяли в плен и через несколько дней передали Индии.

JF-17C Block III в ВВС Азербайджана

25 сентября 2024 года Минобороны Азербайджана сообщило, что самолеты JF-17C Block III, уже включенные в состав ВВС АР, были представлены президенту Ильхаму Алиеву. Представление состоялось в международном аэропорту Гейдар Алиев. О тактико-технических характеристиках истребителей главе государства рассказали министр обороны АР Закир Гасанов и председатель Авиационного комплекса Пакистана, вице-маршал Хаким Раза.

© Фото: Минобороны Азербайджана

По информации пакистанского издания Air Operation Syndicate, не получившей официального подтверждения, сумма контракта между Баку и Исламабадом составляет $1,6 млрд. В него входят и поставка боеприпасов, а также обучение летчиков.