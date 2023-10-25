Пакистан передал Азербайджану новые истребители

В распоряжение Азербайджана поступили новые пакистанские истребители. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит более $1,5 млрд.
ВВС Азербайджана получили новые истребители, приобретенные у Пакистана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 25 сентября на сайте Минобороны республики.
Речь идет о самолетах JF-17C (Block-III). Сегодня они были представлены президенту страны Ильхаму Алиеву.
Эти истребители могут вести бой "воздух-воздух" и "воздух-земля".
"Самолет обладает <…> высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах, отличается эффективной огневой мощью. Они отличаются высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах, а также эффективной огневой мощью"
– пресс-служба министерства
Ранее пакистанские СМИ сообщали, что сумма сделки между Азербайджаном и Пакистаном на покупку истребителей составит примерно $1,6 млрд.