Вестник Кавказа

Пакистан передал Азербайджану новые истребители

пакистанский истребитель
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
В распоряжение Азербайджана поступили новые пакистанские истребители. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит более $1,5 млрд.

ВВС Азербайджана получили новые истребители, приобретенные у Пакистана. Об этом сказано в сообщении, размещенном 25 сентября на сайте Минобороны республики.

Речь идет о самолетах JF-17C (Block-III). Сегодня они были представлены президенту страны Ильхаму Алиеву.

Эти истребители могут вести бой "воздух-воздух" и "воздух-земля".

"Самолет обладает <…> высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах, отличается эффективной огневой мощью. Они отличаются высокой боевой маневренностью на средних и малых высотах, а также эффективной огневой мощью"

– пресс-служба министерства

Ранее пакистанские СМИ сообщали, что сумма сделки между Азербайджаном и Пакистаном на покупку истребителей составит примерно $1,6 млрд.

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