Азербайджан намерен инвестировать в экономику Пакистана $2 млрд

Президент Азербайджана и премьер Пакистана провели встречу в Исламабаде. Одной из главных тем переговоров стало взаимодействие двух стран в экономической сфере.

Азербайджан собирается вложить в экономику Пакистана примерно $2 млрд. Такое заявление сделал 11 июля президент республики Ильхам Алиев, выступая для СМИ после прошедших в Исламабаде переговоров с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом.

"Мы планируем, что общий объем наших инвестиций на первоначальном этапе составит около $2 млрд. Мы уже рассмотрели несколько проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, связи и многих других, включая оборонную промышленность, где мы уже очень успешно сотрудничаем"

– глава азербайджанского государства

Он обратил внимание на то, что Азербайджан будет строить с Пакистаном сильные партнерские отношения не только на политическом, но и на экономическом уровне.

Помимо этого, он подчеркнул, что сегодняшние отношения между Баку и Исламабадом основаны глубоких, уходящих корнями в глубь веков чувствах, которые испытывают друг к другу азербайджанский и пакистанский народы.

"Мы – братья. Мы – друзья. Мы поддерживаем друг друга по каждому вопросу, по каждому делу международного значения, в каждом международном учреждении. Когда мы вносим какой-то вопрос, наши братья поддерживают нас, и то же самое наоборот. Наша однозначная поддержка по вопросу Джамму и Кашмира - это наша приверженность узам братства и международному праву. Права кашмирцев игнорируются и нарушаются на протяжении десятилетий. Решение этого вопроса четко прописано в резолюциях Совета Безопасности ООН. Но, к сожалению, эти резолюции не сопровождаются механизмом реализации"

– Ильхам Алиев

В свою очередь, Шахбаз Шариф заметил, что Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в ситуации с Карабахом.

"Ваша победа – это пример торжества справедливости. Пакистан всегда поддерживал вашу позицию на протяжении всех этих десятилетий"

– премьер Пакистана

Говоря об экономическом взаимодействии двух стран, Шахбаз Шариф выразил надежду на то, что стороны подпишут новые соглашения в данной сфере осенью этого года, когда он приедет с визитом в Баку.

"Сегодня мы провели предварительные обсуждения, связанные с этим, а завтра будут проведены официальные обсуждения с делегациями двух стран. Надеюсь, что к тому времени, когда я совершу свой визит в Вашу прекрасную страну в ноябре, обе стороны будут готовы заключить соглашения первоначально на сумму $2 млрд. У обеих сторон есть большой потенциал, чтобы действительно увеличить эти цифры до миллиардов долларов в ближайшие годы"

– Шахбаз Шариф