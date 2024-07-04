Ильхам Алиев прилетел с визитом в Пакистан

Азербайджанский президент прибыл в Пакистан. В аэропорту его встречал премьер этой страны. После этого у них состоялась беседа.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил визит в Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Самолет с Ильхамом Алиевым на борту приземлился на базе ВСС Пакистана Нур-Хан, где развевались государственные флаги двух стран.

Помимо этого, в знак особого уважения лайнер президента АР был встречен в воздушном пространстве Пакистана истребителями, которые сопровождали самолет вплоть до приземления.

На базе были установлены государственные флаги Азербайджана и Пакистана и выстроен почетные караул. В честь Ильхама Алиева прозвучали пушечные залпы.

Азербайджанского президента встретил пакистанский премьер Мухаммад Шахбаз Шариф. После этого они провели беседу.

Азербайджан и Пакистан

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о запланированной повестке переговоров Ильхама Алиева с руководством Пакистана.



В первую очередь эксперт-международник напомнил о долгосрочности позитивных политических и дипломатических контактов между двумя странами. "У Азербайджана с Пакистаном многолетние отношения, налаженные еще в 90-х годах. Надо особо отметить, что уже в самом начале азербайджанской независимости Пакистан твердо поддержал азербайджанскую территориальную целостность", - подчеркнул он.



"В Совете Безопасности ООН роль пакистанских дипломатов была достаточно значительная в продвижении резолюций СБ по армяно-азербайджанскому конфликту. С тех пор азербайджано-пакистанские отношения стабильно развиваются, как в военной сфере, так и в политической", - обратил внимание глава правления Центра анализа международных отношений.



В связи с этим на современном этапе стороны нацелены на усиление сотрудничества в экономической сфере. "Ранее экономическое взаимодействие у Азербайджана и Пакистана немного отставала от политического. Поэтому в последнее время с обеих сторон проявляется большое желание увеличить торговый оборот и взаимные инвестиции. Я думаю, что это и будет основным предметом обсуждения", - сообщил Фарид Шафиев.



"Конечно, будет обсуждаться взаимодействие между Баку и Исламабадом не только в двустороннем формате, но и в трехстороннем формате Пакистан-Азербайджан-Турция, который также является для нас важным. Также пойдет речь и о сотрудничестве между двумя странами в рамках международных организаций", - заключил глава правления ЦАМО.