Президент Ильхам Алиев поздравил президента Ирана

Глава Азербайджанского Государства Ильхам Алиев поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах главы ИРИ. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и расширение взаимодействия во всех сферах.

Азербайджанский лидер созвонился со своим иранским коллегой. В ходе разговора Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал успехов в работе на благо Ирана.

В свою очередь, иранский лидер поблагодарил Ильхама Алиева за теплые слова и заверил, что сделает все для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Также стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и историю отношений Ирана и Азербайджана, основанную на общих религиозно-культурных корнях.

В заключение Ильхам Алиев пригласил иранского коллегу посетить Азербайджан, а тот, в свою очередь, охотно согласился и также пригласил главу АР в Иран.