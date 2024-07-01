Эрдоган обсудил с новым президентом Ирана вопросы дальнейшего сотрудничества

Турецкий лидер созвонился сегодня со своим иранским коллегой. В ходе разговора Эрдоган поздравил Пезешкиана с избранием на пост главы государства.

В понедельник, 8 июля, состоялись телефонные переговоры президента Турции и новоизбранного президента Ирана. Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Центральной темой переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана стали региональные и глобальные вопросы, передает РИА Новости.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, региональные и глобальные вопросы"

– канцелярия президента Турции

В рамках беседы Эрдоган поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах, акцентировав внимание на том, что он верит в дальнейшее развитие отношений Анкары и Тегерана при его президентстве.

"Президент Турции заявил, что верит в то, что отношения Турции и Ирана в новом периоде продолжат развиваться во всех сферах, опираясь на глубокую историю"

– канцелярия главы турецкого государства

Президент республики также поздравил Пезешкиана с победой на выборах и пожелал успехов на новом посту.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что новый президент Исламской Республики "на самом деле турок азербайджанского происхождения".