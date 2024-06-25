Турция требует у Ирана остановить поставки оружия РПК

Турция недовольна поставками иранского оружия РПК. В республике призвали ИРИ остановить их.

Турция потребовала от Ирана отказаться от поставок оружия Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщают источники.

Турецкие власти также призывают Исламскую Республику не вмешиваться в военную операцию против РПК.

По данным газеты Yeni Safak, руководство республики приказало своей армии уничтожать все поставки вооружения курдским боевикам.

Издание отмечает, что на минувшей неделе делегации Турции и Ирана провели встречу в иракском городе Сулеймания, в ходе которой представители Турции обратились к ИРИ с требованием прекратить поставки оружия РПК. При этом они представили фото, доказывающие, что Иран поставляет РПК беспилотники и ракеты, однако иранская сторона заявила, что это не ее груз.

В ответ на это члены турецкой делегации предупредили ИРИ, что в дальнейшем любые поставки оружия будут уничтожаться и предложили сотрудничество в борьбе с террористической группировкой.