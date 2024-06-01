Сирия готова к улучшению отношений с Турцией

Президент Сирии заявил о готовности Дамаска нормализовать отношения с Анкарой. Он подчеркнул, что в стране приветствуют инициативы в этом направлении.

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.

Как пишет пресс-служба канцелярии Асада, сирийский лидер заявил, что Дамаск готов нормализовать отношения с Анкарой и открыт ко всем инициативам.

Он подчеркнул, что Сирия только приветствует направленные на улучшение отношений с Турцией инициативы, добавив, что это укрепит стабильность в регионе.