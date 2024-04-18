Вестник Кавказа

Когда Турция выведет войска из Сирии?

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции допустили возможность вывода своих войск с территории Сирии. Соответствующее заявление сделал глава турецкого Минобороны. Яшар Гюлер также назвал условие, при котором такой вариант развития событий будет реализован.

Турция может вывести свои войска из Сирии, заявил министр обороны республики.

По словам Яшара Гюлера, такая возможность может быть рассмотрена Анкарой.

"Мы можем обсудить вывод наших войск из Сирии, когда безопасность наших границ будет полностью обеспечена и если возникнет такая необходимость"

– глава МО Турции

Кроме того, Гюлер заявил, что Сирии удалось спастись от террористов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ благодаря Турции.

Чиновник также рассказал, что Анкара готова оказать Дамаску поддержку по ряду направлений. В частности, Турция может помочь САР в процессе упрочения безопасности. Турецкая сторона также выражает готовность поддержать Сирию при создании новой конституции и организации выборов.

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