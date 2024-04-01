Иран, Ирак и Сирия будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

Тегеран, Багдад и Дамаск договорились о взаимодействии в данной области на ближайшие 3 года. Цель подписанного документа – поиск и ликвидация террористов.

Иран, Ирак и Сирия достигли договоренности о сотрудничестве по вопросам противодействия терроризму. Соответствующее соглашение, рассчитанное на 3 года, оформили представители судебных систем трех стран.

Подписанный документ предполагает взаимодействие по раскрытию и ликвидации террористических группировок на территории этих государств, передает IRIB.

По данным агентства, стороны подтвердили планы вершить правосудие над боевиками по всему миру.