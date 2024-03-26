Вестник Кавказа

Иран предупреждал Россию о теракте в Крокусе

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сведения о готовящемся в РФ теракте Иран получил от лиц, подозреваемых в организации взрывов в Кермане. Вину за те события взяли на себе боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Иран за несколько дней до теракта в "Крокус Сити Холле" передал России сведения о готовящейся атаке. Об этом сообщают несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, представители Исламской Республики узнали о возможном крупном теракте в РФ в ходе допросов лиц, которые были задержаны в рамках расследования двух взрывов в Кермане в январе этого года, передает агентство Reuters.

Второй источник отметил, что Иран не сообщил России ничего конкретного. При этом он поведал, что один из подозреваемых в организации теракта в Кермане заявил, что некоторым членам террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) было дано поручение подготовить теракт на территории России, после чего они приезжали в эту страну на разведку.

Кроме того, согласно информации агентства, Иран обеспокоен тем, что таджики стали активнее участвовать в деятельности боевиков, и обсуждал этот вопрос с властями Таджикистана. Соответствующую информацию Reuters подтвердил дипломатический источник в этой стране.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 1 апреля, что у него нет никаких данных о якобы передаче Тегераном данных об угрозе теракта перед трагедией в "Крокусе".

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