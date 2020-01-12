Теракт в иранском Кермане: десятки погибших

В иранском Кермане прогремели два взрыва на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани – произошедшее власти страны уже назвали "террористической атакой".

Сегодня в иранском Кермане на одной из дорог, ведущих к городскому кладбищу Гользар-э Шахада, прогремели два взрыва - первый из них произошел в 700 м от могилы генерала Касема Сулеймани в тот момент, когда там при большом стечении людей проходила поминальная церемония, затем в километре от могилы генерала прогремел второй взрыв, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Факт взрывов на пути паломников к могиле Сулеймани подтвердил заместитель губернатора Кермана, отметив, что пока не ясно, был ли это взрыв газа или террористическая атака.

Позже иранские СМИ сообщили, что число жертв взрыва в Иране на траурном мероприятии на кладбище выросло до 73 человек, ранены еще как минимум 170 человек. Взрывы, прогремевшие во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, на дороге, ведущей к кладбищу, были террористической атакой, сообщил заместитель губернатора провинции Керман Рахман Джалали, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Две бомбы, вызвавшие взрыв у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, были заложены в сумках, их подорвали дистанционно.

"У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства"

- иранское агентство Tasnim

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа. В свою очередь, верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Сулеймани. Также отомстить США за гибель генерала пообещали президент Ирана Хасан Рухани и министр обороны страны Амир Хатами.