Вестник Кавказа

Азербайджанец рассказал, как 1,5 часа спасал людей из горящего Крокуса

Елизавета Перелыгина
Азербайджанец рассказал, как 1,5 часа спасал людей из горящего Крокуса
Гражданин Азербайджана Камиль Насибов после нападения террористов на Крокус вернулся в горящее здание и спасал людей – сначала сам, потом помогая спасателям и силовикам. Он рассказал, что происходило в охваченном пламенем и дымом концертном зале, и о том, почему сумел вернуться на место теракта.

Азербайджанец Камиль Насибов работал в Крокус сити холле, когда там случился кровавый теракт 22 марта. В течение полутора часов он находился в заполненном дымом, охваченном паникой здании, спасая людей. Камилю удалось сохранить жизни более чем сотне человек. Подробности того страшного вечера Насибов рассказал в интервью "Sputnik на русском".

В пятницу мужчина – он официант – работал в кафе в концертном зале. Незадолго до нападения террористов он вышел ненадолго на улицу. В какой-то момент Камиль услышал выстрелы и практически сразу осознал, что происходит теракт. Вместе со всеми он отбежал от здания, одновременно предупреждая всех встречных о ЧП, разворачивая машины. Затем Насибов позвонил тем знакомым, которые оставались внутри, а также остановил собиравшихся приезжать в Крокус.
После этого мужчина стал возвращаться в концертный зал, где уже прогремели взрывы и начался пожар. Сначала Камиль переносил раненых в безопасное место. Потом он начал искать в здании тех, кто мог оказаться заблокирован за закрытыми дверями. Насибов поднимался на второй и третий этажи, кричал, звал растерявшихся людей, выбивал двери. 

В какой-то момент он узнал, что в подвале заблокировано множество люди. Камиль бросился туда, нашел попавших в ловушку и выломал дверь, освободив их. 
Когда в здании начали работать спасатели и силовики, Насибов не стал уходить в безопасное место. Он продолжал действовать, помогая специалистам, несмотря на отсутствие экипировки, жизненно необходимой в дыму. 

Вскоре Насибов увидел чей-то телефон, забрал его себе, и буквально через несколько минут тот позвонила его хозяйка. Назвавшаяся Камиллой девушка рассказала, что, убегая от террористов, поднялась на второй этаж и там оказалась в ловушке. Она просила о помощи, и Камиль вместе с пожарными и силовиками отправился искать ее. В здании давно погас свет, была низкая видимость из-за дыма, с потолка лилась горячая вода. Поиски не давали результата, выключился телефон, на который звонила девушка, и в итоге спасатели сказали Камилю, что больше ничего сделать нельзя. Только тогда – после полутора часов в горящем концертном зале – Насибов вышел на улицу. Чуть позже он узнал, что Камиллу все же сумели найти и спасти.

По словам мужчины, он сам не может сказать, почему он вернулся в здание – он сделал это "по инерции", то есть даже не задумываясь над тем, что можно поступить как-то иначе. Более того, Камиль подчеркнул, что так сделали все, кто был в это время в Крокусе – они забежали обратно, возвращаясь, чтобы помочь раненым. Некоторые даже, не дрогнув, остались в Крокусе сразу. Насибов добавил, что главное, к чему он стремился, – спасти максимальное количество людей, так же, как сделал бы на его месте – и делал – каждый человек. 

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