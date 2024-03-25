Азербайджанец рассказал, как 1,5 часа спасал людей из горящего Крокуса

Гражданин Азербайджана Камиль Насибов после нападения террористов на Крокус вернулся в горящее здание и спасал людей – сначала сам, потом помогая спасателям и силовикам. Он рассказал, что происходило в охваченном пламенем и дымом концертном зале, и о том, почему сумел вернуться на место теракта.

Азербайджанец Камиль Насибов работал в Крокус сити холле, когда там случился кровавый теракт 22 марта. В течение полутора часов он находился в заполненном дымом, охваченном паникой здании, спасая людей. Камилю удалось сохранить жизни более чем сотне человек. Подробности того страшного вечера Насибов рассказал в интервью "Sputnik на русском".

В пятницу мужчина – он официант – работал в кафе в концертном зале. Незадолго до нападения террористов он вышел ненадолго на улицу. В какой-то момент Камиль услышал выстрелы и практически сразу осознал, что происходит теракт. Вместе со всеми он отбежал от здания, одновременно предупреждая всех встречных о ЧП, разворачивая машины. Затем Насибов позвонил тем знакомым, которые оставались внутри, а также остановил собиравшихся приезжать в Крокус.

После этого мужчина стал возвращаться в концертный зал, где уже прогремели взрывы и начался пожар. Сначала Камиль переносил раненых в безопасное место. Потом он начал искать в здании тех, кто мог оказаться заблокирован за закрытыми дверями. Насибов поднимался на второй и третий этажи, кричал, звал растерявшихся людей, выбивал двери.

В какой-то момент он узнал, что в подвале заблокировано множество люди. Камиль бросился туда, нашел попавших в ловушку и выломал дверь, освободив их.

Когда в здании начали работать спасатели и силовики, Насибов не стал уходить в безопасное место. Он продолжал действовать, помогая специалистам, несмотря на отсутствие экипировки, жизненно необходимой в дыму.

Вскоре Насибов увидел чей-то телефон, забрал его себе, и буквально через несколько минут тот позвонила его хозяйка. Назвавшаяся Камиллой девушка рассказала, что, убегая от террористов, поднялась на второй этаж и там оказалась в ловушке. Она просила о помощи, и Камиль вместе с пожарными и силовиками отправился искать ее. В здании давно погас свет, была низкая видимость из-за дыма, с потолка лилась горячая вода. Поиски не давали результата, выключился телефон, на который звонила девушка, и в итоге спасатели сказали Камилю, что больше ничего сделать нельзя. Только тогда – после полутора часов в горящем концертном зале – Насибов вышел на улицу. Чуть позже он узнал, что Камиллу все же сумели найти и спасти.

По словам мужчины, он сам не может сказать, почему он вернулся в здание – он сделал это "по инерции", то есть даже не задумываясь над тем, что можно поступить как-то иначе. Более того, Камиль подчеркнул, что так сделали все, кто был в это время в Крокусе – они забежали обратно, возвращаясь, чтобы помочь раненым. Некоторые даже, не дрогнув, остались в Крокусе сразу. Насибов добавил, что главное, к чему он стремился, – спасти максимальное количество людей, так же, как сделал бы на его месте – и делал – каждый человек.