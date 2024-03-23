Юный Ислам Халилов, спасший из "Крокуса" 100 человек, получил медаль мусульман РФ "За заслуги"

Подростки Ислам и Артем, выводившие из "Крокуса" людей в день теракта, сегодня помогают следствию. Подростки отмечены медалями, рассказали в ДУМ РФ.

Двое подростков, Ислам Халилов и Артем Донсков, спасшие более ста человек при теракте в "Крокусе", награждены медалями, а также оказывают содействие следствию, рассказали в Духовном управлении мусульман России.

Медаль мусульман России "За заслуги" была вручена сегодня одному из юных героев - Исламу Халилову. Награждение состоялось в Московской соборной мечети.

"Мы благодарны всем, и Исламу Халилову, и Артему Донскову, которые готовы отдать свою жизнь во имя спасения других, <…> К сожалению, Артем сегодня не смог приехать на вручение (медали), так как он сегодня нужен органам Следственного комитета"

– глава ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин

Оба юноши, Ислам и Артем, подчеркнул он, помогают расследованию и делятся всей имеющейся у них информацией по произошедшему в "Крокус сити холле".

Подростки 14-ти и 15-ти лет подрабатывали в гардеробе "Крокуса", в момент ЧП Ислам не растерялся, вспомнил инструкции и организовал эвакуацию людей из здания, Артем также помогал людям и направлял посетителей концертного зала к выходу.