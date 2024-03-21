15-летний Ислам спас во время теракта в "Крокус Сити холле" 100 человек

Подросток, подрабатывавший в гардеробе "Крокус Сити холла" благодаря четкому следованию инструкциям спас от вероятной смерти во время теракта 100 посетителей.

В соцсетях распространилось видео, на котором подросток руководит эвакуацией посетителей "Крокус Сити холл" во время произошедшего накануне теракта. Он направляет людей по переходу к выставочному центру "Крокус экспо": "Все уходите в ту сторону, в Экспо!", показывая, куда идти.

Выяснилось, что этот подросток – 15-летний школьник по имени Ислам, подрабатывающий в "Крокус Сити холле" гардеробщиком. Как и другие сотрудники, он был на инструктаже по чрезвычайным ситуациям и запомнил, что нужно делать при необходимости безопасно эвакуировать людей из здания.

Когда стало ясно, что "Крокус Сити холл" атаковали террористы и здание горит, Ислам повел себя строго по инструкциям и стал направлять людей, находившихся у гардероба, к запасному выходу, выводящему в "Крокус Экспо".

Руководство Ислама в особенности помогло группе посетителей, сначала побежавших не в ту сторону и едва не угодивших в тупик. Подросток вывел и их из объятого пламенем здания.

Таким образом от пуль террористов и пожара он спас около 100 человек.