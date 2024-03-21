Теракт в "Крокус Сити Холле": число погибших возросло

По последним данным, количество погибших при теракте в комплексе "Крокус Сити Холл" перевалило за 100 человек. Участники атаки задержаны в Брянской области.

Теракт, произошедший в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Подмосковье унес жизни больше 100 человек. Боевики ворвались в здание 22 марта, где проходил концерт группы "Пикник".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, боевики открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" во время концерта российской рок-группы "Пикник". Они стреляли в холле и в самом зале.

После информации о стрельбе в здании появились новости о том, что в комплексе прогремел взрыв, за которым вспыхнул огонь. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

Отмечается, что треть здания была охвачена огнем, спасатели снимали с крыши людей. Вертолеты сбросили более 100 тонн воды с целью уничтожения пожара.

Последствия

В результате вспыхнувшего пожара почти полностью обрушилась кровля концертного зала. В настоящее время свыше 100 спасателей продолжают разбирать завалы, передает МЧС России. Они уже разобрали 41 кубометр завалов.

Помимо этого, огнеборцы продолжают тушение очагов на кровле, втором и третьем этажах. Общая площадь составляет 500 кв м. С пострадавшими, а также с родными и близкими работают психологи из министерства.

Жертвы

Число погибших в результате террористического акта, по последним данным Следственного комитета РФ, составляет 115 человек. Однако, по данным информационных телеграм-каналов, число может достичь до 143 жертв.

В ФСБ заявили о задержании 11 человек, включая 4 террористов, которые участвовали в теракте. Они направились в сторону российско-украинской границы, но были задержаны в Брянской области. О проделанной работе было доложено Владимиру Путину.

Реакция

Международное сообщество осудило теракт, произошедший в Московской области. Свои слова соболезнования выразили главы Азербайджана, Турции, Ирана, Армении, стран Центральной Азии, Беларуси, Сербии, Саудовской Аравии и других государств. Помимо этого, атаку осудили официальные представители и ведомства из недружественных стран.

Жители ряда стран также скорбят по погибшим при теракте. К посольствам России в Азербайджане, Армении, Казахстане и других государств местные жители несут цветы. В самой России отменяются спортивные и развлекательные мероприятия.