Боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле", задержаны

Владимиру Путин доложили о задержании 11 человек, которые принимали участие в теракте в "Крокус Сити Холле". В результате атаки боевиков погибли 60 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о поимке 11 человек, включая четырех боевиков, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".

Как сообщает пресс-служба Кремля, в настоящее время ведется работа по выявлению пособников по делу об террористической атаке на концертный комплекс.

Напомним, 22 марта боевики ворвались в комплекс "Крокус Сити Холл", где устроили стрельбу. После в здании прогремели взрывы и начался пожар. В результате теракта погибли десятки человек.