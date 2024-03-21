Вестник Кавказа

Боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле", задержаны

Боевики, устроившие теракт в "Крокус Сити Холле", задержаны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимиру Путин доложили о задержании 11 человек, которые принимали участие в теракте в "Крокус Сити Холле". В результате атаки боевиков погибли 60 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о поимке 11 человек, включая четырех боевиков, участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".

Как сообщает пресс-служба Кремля, в настоящее время ведется работа по выявлению пособников по делу об террористической атаке на концертный комплекс.

Напомним, 22 марта боевики ворвались в комплекс "Крокус Сити Холл", где устроили стрельбу. После в здании прогремели взрывы и начался пожар. В результате теракта погибли десятки человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1745 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан скорбит по погибшим в теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;

Азербайджан скорбит по погибшим в теракте в "Крокус Сити Холле"

Задержаны двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;

Задержаны двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

Лидер КНР выразил соболезнования в связи с терактом в &quot;Крокус Сити Холле&quot;

Лидер КНР выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Слова соболезнования продолжают поступать в Россию из Азербайджана и Турции

Слова соболезнования продолжают поступать в Россию из Азербайджана и Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы