Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно на данный момент?

В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" террористы в камуфляжной одежде открыли стрельбу. По предварительным данным, 60 человек погибли, больше ста пострадали.

Террористический акт произошел в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в Московской области. По данным СКР, жертвами атаки террористов стали 60 человек, еще более 100 пострадали.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

В пятницу вечером боевики, одетые в камуфляжную одежду, ворвались в здание, где в это время должен был начаться концерт российской рок-группы "Пикник". Они устроили стрельбу в холле и в самом зале.

После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Треть здания была охвачена огнем, спасатели снимали с крыши людей, которые спасались от зверства террористов.

Кровля обрушения в результате пожара почти полностью обрушилась. В 0:55 возгорание было локализовано, а ближе к 6:00 пожар снаружи был потушен. При этом остаются очаги, ликвидация которых, по сообщениям МЧС МО, займет до двух часов.

По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 60 человек, еще более 100 человек пострадали. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 115 человек, 5 из которых дети. Около 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Реакция властей

Следком возбудил уголовное дело по статье "теракт". В МИД России назвали случившееся кровавым терактом. Директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, председатель СКР Александр Бастрыкин доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о теракте в первые минуты произошедшего. Он заявил, что глава государства дал все необходимые указания.

Меры безопасности усилены в ряде российских регионов. Отмачается, что в стране отменяются спортивные и развлекательные мероприятия. В РФС сообщили об отмене футбольного матча между сборными Россиии и Парагвая. В самой столице также усилены меры безопасности. В Московской области был объявлен траур по погибшим

Международная реакция

Свои соболезнования в связи с терактом в Подмосковье выразили лидеры Азербайджана, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Китая, Саудовской Аравии, Сербии, Туркменистана, Кыргызстана, Индии, Армении, Таджикистана, а также представители и ведомства других стран, среди которых есть и недружественные. Они также осудили атаку боевиков.