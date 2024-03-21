Пожар в "Крокус Сити" локализовали, пострадавших развезли по больницам

Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар в "Крокус сити" на площади почти 13 тыс. кв.м. Сейчас оперативный штаб готовится опубликовать списки погибших и пострадавших.

Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный. Все свои действия мы координируем с правоохранительным блоком. На месте происшествия работает СОБР

- губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вчера вечером перед началом концерта российской музыкальной группы "Пикник" в комплексе "Крокус Сити Холл" террористы в камуфляже открыли огонь по людям из автоматов. По официальны данным, 40 человек погибло, более 100 пострадали, среди них есть дети. Однако это, вероятно, не окончательный цифры.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вчера в 20.15. Пожарно-спасательные подразделения сразу начали работать по повышенному рангу, пытаясь спасти людей. Около ста человек вывели из подвала, с крыши людей снимали с помощью подъемных механизмов. Для тушения пожара задействовали авиацию: три вертолета сбрасывали воду на полыхающее здание.

Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус Сити Холле" доложили о стрельбе.

Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания

- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что 7 марта ФСБ рапортовала о предотвращении теракта в отношении объектов транспортной инфраструктуры Карелии; 16 марта – в Свердловской области, где гражданин России планировал взрыв на железнодорожном узле Транссибирской магистрали; 21 марта – в подмосковной Лобне, где гражданин России заложил взрывное устройство под транспортное средство, припаркованное у административного здания.

19 марта президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ говорил о попытках спецслужб Украины "вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей":

Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого – широкие информационные, технические, финансовые возможности, что там говорить, мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности, да и террористические методы. Достаточно вспомнить подрывы Северных потоков в Балтийском море.

Сейчас власти призывают людей сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а случае необходимости обращаться в Главное управление МЧС России

по телефону доверия 8-(498)-505-41-70

по телефону спасения - 112.

Для оказания информационной поддержки и психологической помощи работает телефон "горячей линии" 8-800-775-17-17.