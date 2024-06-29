Вестник Кавказа

Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт агентства Tasnim
Победителем второго тура выборов в Иране стал Масуд Пезешкиан. Он будет девятым президентом Исламской Республики.

Реформист Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов. Об этом сообщил официальный представитель избирательного штаба республики.

"Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом. — Прим. ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран"

– Мохсен Эслами

Он подчеркнул, что это результаты обработки всех 30,5 млн бюллетеней.

Согласно официальной информации, явка избирателей составила 49,8%. В первом туре выборов явка составила всего 40%, это самый низкий показатель в истории страны.

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